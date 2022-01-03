اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، بشكل طفيف في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.900 دينار لكل 100 دولار.