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مركز اقتصادي: 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً بأسعار عقارات بغداد

اقتصاد

2022-01-06 | 10:11
مركز اقتصادي: 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً بأسعار عقارات بغداد
797 مشاهدة

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الخميس، أن عام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات في العاصمة بغداد قد يتجاوز مثيلها في دبي و لندن.

وقال المركز في بيان، إن "عام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا ومهولا في أسعار العقارات لبعض المناطق السكنية والتجارية في العاصمة العراقية بغداد قد يتجاوز مثيلها في دبي ولندن وقد وصل سعر المتر الواحد التجاري في بعض الاحيان الى 10 الاف دولار".
 
وأضاف المركز أن هذا الارتفاع "يؤشر الى استشعارات ان هناك تبييض اموال او تضارب في اسعار العقارات بعد تضييق الخناق من قبل الحكومة على عمليات التحويل المالي الخارجي علما ان أسعار العقارات في تصاعد مستمر في السنوات الاخيرة".
 
ونقل البيان عن وسام حدمل الحلو مدير المركزقوله، إن "على الحكومة العراقية ان تقوم بعملية تغيير قانون تداول الاملاك العقارية على مستوى رأس المال وليس المبالغ التي تباع وتشترى في نفس السنة او في اوقات متقاربة".
 
ولفت الى أن "عملية تغيير قانون تداول الاملاك وتثبيت المشتري في السجل العقاري لمدة عشر سنوات على الاقل قد يساهم في سحب الكتلة النقدية الى قطاعات استثمارية اخرى غير العقارات"، مبيناً أن "من الممكن ان تقوم الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشكل واسع وشفاف وحازم وصارم بنفس الوقت من اجل ضبط ايقاع بيع أسعار العقارات من خلال تشكيل هيئة خاصة او لجنة تتكفل بمتابعة ومراقبة الاسعار والحد من اي تلاعب يطال أسعار العقارات في العاصمة وجميع المحافظات العراقية".
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