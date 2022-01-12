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النفط يقترب من مستوياته المرتفعة قبل "أوميكرون"

اقتصاد

2022-01-12 | 01:29
النفط يقترب من مستوياته المرتفعة قبل "أوميكرون"
المصدر:
وكالات
1,129 مشاهدة

قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، موسعة مكاسبها الكبيرة في الجلسة السابقة بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن البنك ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، الأمر الذي يدعم الطلب على النفط في الأمد القصير.

وصعد برنت 22 سنتا أو 0.3% إلى 83.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز 3.5% في الجلسة السابقة.
 
ولم يكن الخام الأمريكي أقل حظا من برنت، إذ ارتفع هو الآخر 38 سنتا أو 0.5% إلى 81.60 دولار للبرميل، معززا صعوده 3.8% في الجلسة السابقة.
 
وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، أمس الثلاثاء: إن ”أكبر اقتصاد في العالم يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بكوفيد-19 مع تأثيرات قصيرة الأجل“، مضيفا أن ”الطريق طويل“ أمام تشديد السياسة النقدية.
 
وقال إدوارد مويا، المحلل في أواندا: ”الطريق الطويل إلى الوضع الطبيعي يعني أن الاقتصاد سيظل يشهد الكثير من الدعم خلال النصف الأول من العام، وهذه أخبار جيدة لأسعار النفط الخام“.
 
ضعف الطلب
في غضون ذلك، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، صورة أضعف عن الطلب على الوقود، مع انخفاض طفيف في مخزونات النفط الخام عما كان متوقعا وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
 
وتراجعت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السابع من يناير/ كانون الثاني، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. ويقل هذا عن 1.9 مليون برميل الذي توقعه عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وارتفعت مخزونات البنزين 10.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.4 مليون برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ثلاثة ملايين برميل، مقارنة مع توقعات بزيادتها 1.8 مليون برميل.
 
غير أن رفع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للطلب على النفط أمس الثلاثاء أنعش السوق، فتوقعت أن يرتفع إجمالي الطلب الأمريكي 840 ألف برميل يوميا في 2022 عن العام الماضي، ارتفاعا من التوقعات السابقة بزيادة 700 ألف برميل يوميا.
 
وفي الوقت نفسه، خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج لعام 2022، وتوقعت أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط 640 ألف برميل يوميا، انخفاضا من التوقعات السابقة بزيادة 670 ألف برميل يوميا.

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