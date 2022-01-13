Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ارتفاع حالات الوفاة بسبب كورونا في دولة أوروبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تراجع اسعار النفط بسبب "أوميكرون"

اقتصاد

2022-01-13 | 01:08
تراجع اسعار النفط بسبب "أوميكرون"
المصدر:
رويترز
561 مشاهدة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مقلصة المكاسب الكبيرة التي حققتها الجلستين السابقتين، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القريب مع ظهور حالات من نوع أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.31٪ إلى 82.38 دولار للبرميل في الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها 1.7٪ في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.30٪ إلى 84.41 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.3٪ يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الأربعاء أن الطلب على الوقود قد تضرر من أوميكرون، مع زيادة مخزونات البنزين بمقدار 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يناير/ كانون الثاني.

وكانت السوق قد استفادت في وقت سابق من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام وحقيقة أن المخزونات عند أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 ، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتهما في شهرين يوم الأربعاء.

وأشارت أبحاث ANZ إلى أن أرقام الرحلات الجوية التجارية تقل بنسبة 16٪ عن مستويات 2019 للأسبوع المنتهي في 11 يناير / كانون الثاني، وكان ذلك أفضل على الأقل مما كانت عليه في الأسبوع الأخير من ديسمبر ، عندما انخفضت الأرقام بنسبة 20٪ عن مستويات ما قبل الوباء ، وفقًا لـ FlightRadar 24.

ومع ذلك، من المقرر أن ترتفع الإمدادات الأمريكية حيث يمهد المنتجون الطريق لإنتاج أسرع من خلال توسيع عمليات استكمال الآبار في أكبر حقل للنفط الصخري في البلاد ، حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو، وفقًا لبيانات بحثية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
02:08 | 2022-01-13 02:08
02:01 | 2022-01-13 02:01
01:57 | 2022-01-13 01:57
المزيد
اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي وتفرض حظر تجوال لغدٍ وبعده
42.5%
09:28 | 2022-01-11
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي وتفرض حظر تجوال لغدٍ وبعده
09:28 | 2022-01-11
توضيح بشأن آلية الدوام الرسمي في مدارس العراق
16.46%
07:11 | 2022-01-12
توضيح بشأن آلية الدوام الرسمي في مدارس العراق
07:11 | 2022-01-12
رئاسة البرلمان تحيل المشهداني إلى لجنة السلوك وتكشف السبب
12.07%
07:49 | 2022-01-11
رئاسة البرلمان تحيل المشهداني إلى لجنة السلوك وتكشف السبب
07:49 | 2022-01-11
قرارات هامة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمواجهة &quot;اوميكرون&quot; – عاجل
11.02%
06:12 | 2022-01-12
قرارات هامة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية لمواجهة "اوميكرون" – عاجل
06:12 | 2022-01-12
محافظ بغداد يوجه بتقليص دوام الموظفين (وثيقة) - عاجل
9.29%
05:22 | 2022-01-12
محافظ بغداد يوجه بتقليص دوام الموظفين (وثيقة) - عاجل
05:22 | 2022-01-12
الصحة تصدر بياناً هاماً حول كورونا - عاجل
8.67%
11:57 | 2022-01-12
الصحة تصدر بياناً هاماً حول كورونا - عاجل
11:57 | 2022-01-12
المزيد
دستورية
دستورية
غير دستورية
غير دستورية
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.