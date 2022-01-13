اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار و العملات الاجنبية في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,500

سعر شراء الدولار 147,500

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,800,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 114,43 دولار

100 باوند 137,13 دولار

100 دولار 1338,42 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1826,52 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 84,33 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 82,32 دولار

سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 148,500سعر شراء الدولار 147,500ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار 2,800,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 114,43 دولار100 باوند 137,13 دولار100 دولار 1338,42 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1826,52 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 84,33 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 82,32 دولار