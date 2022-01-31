أسعار النفط تلامس الــ91 دولارا

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0% إلى 90.95 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو 1.1% إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014.ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك +)، لرفع مستويات إنتاجهم.