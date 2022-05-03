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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

اقتصاد

2022-05-03 | 02:25
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
1,148 مشاهدة

السومرية نيوز - اقتصاد

عرفت أسعار الذهب الثلاثاء ارتفاعا بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف شباط/ فبراير الماضي، بدعم من تراجع طفيف للدولار ما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1866.02 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1865.10 دولار للأوقية.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر 2020 للجلسة الثانية في أربعة جلسات، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، والتي تتضمن انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 3-4 أيار/مايو الجاري، وبالتزامن مع استمرار القلق من تفاقم الأوضاع في الصين وتسعر المستثمرين لتطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق الثلاثاء على أن تعلن قرارها يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.72 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 941.90 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2243.06 دولار للأوقية.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 11.19 مليون مقابل 11.27 مليون في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.3% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير الماضي.

وتتطلع الأسواق الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي سيعقده عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية وذلك تطلع المستثمرين لأي تلميحات حول إلى أي مدى سيمضي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وتابعيات ذلك على أداء الاقتصاد الذي انكماش خلال الربع الأول.
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