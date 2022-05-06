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46 مليون طن.. صادرات أوكرانيا من الحبوب هذا الموسم

اقتصاد

2022-05-06 | 05:20
46 مليون طن.. صادرات أوكرانيا من الحبوب هذا الموسم
المصدر:
سكاي نيوز
434 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 46 مليون طن منذ بداية موسم يوليو 2021 حتى يونيو 2022.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن ذلك يشمل 132 ألف طن تم تصديرها في مايو، بحسب ما ذكرت رويترز.

ولم تذكر الوزارة رقما نهائيا لصادرات الحبوب في شهر أبريل، غير أنها صدرت ما يصل إلى 763 ألف طن حتى 29 منه لكنها لم تذكر أرقاما للمقارنة.

وقالت الوزارة إن صادرات 2021-2022 شملت 18.53 مليون طن من القمح، و21.33 مليون طن من الذرة، و5.68 مليون طن من الشعير.

وشملت صادرات مايو 121 ألف طن من الذرة و4 آلاف طن من القمح و7 آلاف طن من الشعير، في حين شملت صادرات أبريل 115 ألف طن من القمح و622 ألف طن من الذرة و25 ألف طن من الشعير.

ولم توضح الوزارة كيفية توصيل الحبوب، وفقا لرويترز.

وكانت صادرات أوكرانيا من الحبوب في شهر أبريل الماضي تراجعت إلى الثلث، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات.

وقالت شركة الاستشارات الزراعية "إيه.بي.كيه إنفورم"، الأسبوع الماضي، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت إلى حوالي 923 ألف طن في أبريل، من 2.8 مليون طن في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت الشركة في تقرير أن صادرات البلاد تضمنت 768,486 طنا من الذرة و127,130 طنا من القمح.

غير أن وزارة الزراعة الأوكرانية، قالت يوم 29 أبريل، إن صادرات الحبوب الأوكرانية وصلت إلى 45.7 مليون طن منذ بداية موسم 2021-2022، إذ استأنفت نشر بيانات تصدير الحبوب.

وقال مسؤولون زراعيون كبار، هذا الشهر، إن أوكرانيا صدرت ما يزيد على 300 ألف طن من الحبوب في مارس.
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