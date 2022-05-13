أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.