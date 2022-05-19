البنك المركزي العراقي يزيد رأسماله إلى 5 ترليون دينار

السومرية نيوز – بغداد

قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة رأسماله من (3) ترليون دينار إلى (5) ترليون دينار.



وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه الزيادة تأتي لتعزيز نتائج سياساته المتوازنة بإدارة استثمارية متحفظة، ولتأكيد أهمية رأس مال البنك وانعكاسه على مركزه المالي، حيث أن رؤوس أموال البنوك المركزية ومراكزها المالية تعبر عن رصانة تلك المؤسسات وصلابة موجوداتها ومدى قدرتها على إسناد القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي عموماً".

واضاف البيان، ان "الزيادة تمت باستخدام جزء من الارباح التي حققها البنك المركزي عام 2021".