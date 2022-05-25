أسعار النفط تعاود الإرتفاع

وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 44 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 114 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 بالمئة يوم الثلاثاء وتسجل زيادة لخامس يوم.كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 51 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 110.28 دولار للبرميل. وتم تسوية العقد بانخفاض 52 سنتا يوم الثلاثاء.وتواصل إمدادات الخام العالمية انخفاضها مع تجنب المشترين النفط القادم من روسيا، ثاني أكبر مصدر عالمي، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.وتواجه إمدادات الخام في الولايات المتحدة ضغوطا مع قرب عطلة يوم الذكرى في مطلع الأسبوع حيث من المتوقع أن تشهد أعلى حركة انتقالات في عامين، الأمر الذي يزيد الطلب على الوقود مع إقبال المزيد من السكان على السفر بالسيارات والتخلي عن الحذر المرتبط بقيود مكافحة كوفيد-19.وتعلن الحكومة الأمريكية بيانات مخزونات الخام والوقود يوم الأربعاء.