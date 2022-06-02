أسعار النفط تعاود الانخفاض

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو ثلاثة دولارات للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في موجة صعود تسبق اجتماع كبار منتجي النفط في وقت لاحق يوم الخميس لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.





وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 112.37 دولار للبرميل. وارتفع الخام 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.



وسجل الخامان ارتفاعات على مدى أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.









وبحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت 2.76 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 113.53 دولار للبرميل. وسجل الخام زيادة بنسبة 0.6 بالمئة يوم الأربعاء.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 112.37 دولار للبرميل. وارتفع الخام 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.وسجل الخامان ارتفاعات على مدى أسابيع بسبب الضغوط التي تواجهها صادرات النفط الروسية جراء العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.