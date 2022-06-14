أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148350 ديناراً لكل 100 دولار.