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الذهب يقترب من أدنى مستوى في 4 أسابيع

اقتصاد

2022-06-14 | 03:31
الذهب يقترب من أدنى مستوى في 4 أسابيع
375 مشاهدة

السومرية نيوز - اقتصاد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، إذ قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخِزانة الأمريكية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأوقية بحلول الساعة الـ04:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الـ19 من مايو/ أيار عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان أمس الاثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريبا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في "سيتي إندكس" إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرض الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم.

وقفزت مساء أمس الاثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم. وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 21.16 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1804.17 دولار.
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