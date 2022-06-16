اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. طوابير طويلة أمام محطات الوقود (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
2022-06-16 | 02:35
2,550 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148300 دينار لكل 100 دولار.
»
تابع السومرية على تليغرام،
أنقر هنا
الدولار
العراق
+A
-A
آخر الاخبار
05:37 | 2022-06-16
05:37
رياضة
لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات بحق مباراة الجوية والزوراء - عاجل
05:34 | 2022-06-16
05:34
فن وثقافة
نتفليكس تطلق تحدي “لعبة الحبّار”
05:32 | 2022-06-16
05:32
بالفيديو
في عيدها الـ153... دعوات لدعم الاسرة الصحفية
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن الإحالة على التقاعد
محليات
52.41%
08:01 | 2022-06-14
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن الإحالة على التقاعد
08:01 | 2022-06-14
الكشف عن سبب دعوة الصدر للنواب المستقيلين الى الحنانة
خاص السومرية
21.95%
08:56 | 2022-06-15
الكشف عن سبب دعوة الصدر للنواب المستقيلين الى الحنانة
08:56 | 2022-06-15
الصدر يدعو نواب الكتلة الصدرية وقيادات التيار لاجتماع غداً
سياسة
13.22%
16:49 | 2022-06-14
الصدر يدعو نواب الكتلة الصدرية وقيادات التيار لاجتماع غداً
16:49 | 2022-06-14
الكتلة الصدرية تحسمها بعد لقاء الصدر في الحنانة
سياسة
12.42%
13:47 | 2022-06-15
الكتلة الصدرية تحسمها بعد لقاء الصدر في الحنانة
13:47 | 2022-06-15
المزيد
اقتصاد
النفط يصعد ويسجل 119.61 دولاراً للبرميل
النفط يصعد ويسجل 119.61 دولاراً للبرميل
بعد الفيدرالي الأمريكي.. مصارف خليجية تتخذ قراراً جديداً
15:39 | 2022-06-15
عقود برنت تسجل 118.51 دولار للبرميل
14:47 | 2022-06-15
المركزي الأمريكي يعلن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 1994
14:06 | 2022-06-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد خطاب الصدر الاخير هل يلجأ الفرقاء الى الشارع؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.