اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148300 دينار لكل 100 دولار.