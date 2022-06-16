النفط يصعد ويسجل 119.61 دولاراً للبرميل

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9% إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1% إلى 116.59 دولار للبرميل.وانخفضت الأسعار بأكثر من 2% أمس الأربعاء، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994.واستمر تركيز المستثمرين منصبا على قلة الإمدادات وتعافي الطلب بعدما حدت العقوبات الغربية من صادرات النفط الروسي، في حين من المتوقع أن تتلقى الأسعار دعما من تعافي الطلب على النفط في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أن إنتاج الخام الأميركي، الذي لم يطرأ عليه تغيرا كبيرا في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2020.