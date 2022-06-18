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اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
اقتصاد
2022-06-18 | 04:27
2,244 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم السبت.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148400 دينار لكل 100 دولار.
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