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ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
2022-06-20 | 02:27
7,653 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة المحلية العراقية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148500 دينار لكل 100 دولار.
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