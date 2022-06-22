اسعار النفط تسجل انخفاضا حادا

و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.65 دولار أو 4.1% إلى 110 دولارات للبرميل بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.08 دولار أو 4.6% إلى 104.44 دولار للبرميل.وفي وقت سابق من الجلسة، خسر الخامان ما يزيد على ستة دولارات لكل منهما لتصل لأدنى مستوى منذ الـ12 من أيار، والـ19 من الشهر ذاته على الترتيب.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن من "المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس اليوم الموافقة على تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة اتحادية على البنزين قدرها 18.4 سنت للجالون وأن يدعو الولايات في بلاده لتعليق الضرائب التي تفرضها على الوقود".وعبر نواب من الحزبين في الولايات المتحدة عن "معارضتهم لتعليق الضريبة الاتحادية على الوقود".ومن المتوقع أن يدلي بايدن بهذا الإعلان في الساعة الـ1800 بتوقيت غرينتش.