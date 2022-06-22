الذهب يسجل ارتفاعا بالاسعار بعد تجدد المخاوف من ركود اقتصادي

وذكرت وكالة "رويترز" ان ما عزز هذه المخاوف جاذبية السبائك كملاذ آمن وأحدثت توازنا مع أثر الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بالسياسة النقدية".واضافت ان "الذهب عوض في المعاملات الفورية الانخفاضات المبكرة ليرتفع 0.4 % إلى 1839.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول (الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش)، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتصل إلى 1841.70 دولار".واشارت الوكالة الى ان "الأسهم العالمية تراجعت مع استمرار المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وحدوث موجة ركود،إضافة إلى ذلك، دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 9.1% الشهر الماضي، وما حد من صعود الذهب ارتفاع مؤشر الدولار 0.1 %، مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين في الخارج".ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، بشهادة أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس، بعد أن رفع المجلس سعر الفائدة القياسي الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في محاولة لترويض التضخم.وانخفضت الفضة 0.9 % إلى 21.47 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 935.75 دولار. في المقابل، ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1884.34 دولار.