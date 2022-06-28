البنك المركزي يقرر رفع مبالغ مبادراته التنموية

وقال البنك المركزي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "التمويل اللازم للمبادرة التنموية مستمر"، مبينا انه "تقرر رفع المبالغ المالية الخاصة بها لتصل إلى 18 تريليون دينار".واضاف ان "هذه الزيادة في مبالغ التخصيصات المالية تاتي استجابةً للنجاح الذي تحقق في المبادرات التنموية التي أطلقها البنك المركزي العراقي في تمويل مشاريع القطاع الخاص المختلفة وقروض الإسكان"، مشيرا الى ان "هذه الزيادة ستساهم بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل البطالة عِبر توفير فرص العمل فضلاً عن المساهمة في دعم الجهود الحكومية المختلفة لمواجهة التغييرات المناخية".