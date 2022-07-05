تراجع حاد بأسعار النفط

وهبط خام برنت 7 دولارات للبرميل، وخسر الخام الأمريكي 6 دولارات، وفق رويترز.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما حذر "سيتي جروب" من انهيار أسعار النفط إلى 65 دولارًا للبرميل بنهاية العام إذا حدث ركود معوق للطلب، وقد تهبط عند 45 دولارًا في نهاية 2023.ووفقًا لـ"رويترز"، من المتوقع أن يؤدي إضراب العمال في النرويج الذي بدأ اليوم إلى خفض إنتاج النفط والغاز بمقدار 89 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، إذ سينخفض إنتاج النفط بمقدار 130 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من الأربعاء، وهو ما يمثل حوالي 6.5% من إنتاج النرويج.ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعما من المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على الشحنات الواردة من روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا وكذلك المخاوف بشأن قدرة دول الشرق الأوسط المنتج الرئيسي للنفط على زيادة الإنتاج وأيضا الخلافات العمالية الحالية في النرويج.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر إلى 109.23 دولار للبرميل.كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس/آب إلى 105.34 دولار للبرميل.