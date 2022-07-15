العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي مع الخليج

وقع العراق والسعودية، اليوم الجمعة، اتفاقية الربط الكهربائي مع الخليج.
وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، "وقع العراق والسعودية، مساء الجمعة، اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي".
وأضاف البيان أن "الاتفاق وقعهالمخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن الجانب السعودي".
ولفت البيان الى أن "من شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب".
وتابع البيان أنه "جرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي".
وكشف الرئيس الامريكي جو بايدن، الجمعة، عن اتفاق على ربط كهرباء العراق بشبكة مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن تشهد جدة السعودية، يوم غد السبت، قمة دولية ستبحث في قضايا التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.
ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة الى جدة للمشاركة في القمة، وكان في استقباله مطار المدينة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.