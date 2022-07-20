انخفاض أسعار الذهب

وبحلول الساعة الـ0610 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة).كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1706 دولارات للأوقية.وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة؛ ما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.وقال مصدران مطلعان لرويترز، إن ”واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم غدا الخميس، لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية“.واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد جلستين من المكاسب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولار للأوقية.واستقر البلاتين عند 874.61 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1884.66 دولار للأوقية.