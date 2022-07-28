اسعار الذهب تواصل مكاسبها

وبحلول الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1736.70 دولار للأوقية.ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.وقال باول إن رفعا آخر "كبيرا على نحو غير معتاد“ للفائدة قد يكون ملائما في اجتماع سبتمبر أيلول، لكن القرار سيتحدد وفقا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.وانخفض الدولار 0.6 % مساء وحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 19.20 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 890 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 2042.51 دولار للأوقية.