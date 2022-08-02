أسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148600 دينار لكل 100 دولار.