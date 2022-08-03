انخفاض طفيف.. أسعار صرف الدولار لهذا اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148550 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148450 ديناراً لكل 100 دولار.