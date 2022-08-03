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تراجع مؤشر الدولار

اقتصاد

2022-08-03 | 11:32
Alsumaria Tv
تراجع مؤشر الدولار
3,554 مشاهدة

انخفض الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، لكنه احتفظ بمعظم مكاسب الأمس، عندما صعد بسبب إشارات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أخرى بأسعار الفائدة، بجانب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بخصوص تايوان.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات منافسة، من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن منتصف شهر يوليو، إذ كبح المستثمرون جماح توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

ولكن ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أشاروا أمس الثلاثاء إلى أن الفيدرالي لا يزال "موحدا تماما" بشأن زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى من شأنه أن يحد من أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات، مما رفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8 بالمئة أمس الثلاثاء.

وتراجع المؤشر قليلا اليوم الأربعاء بنسبة 0.25 بالمئة ليصل إلى مستوى 106.170.

وقال محللو العملات إن الخلافات القوية بين الصين وأميركا، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، من المرجح أن تساعد في دعم الدولار الأميركي كملاذ آمن في الوقت الحالي.

وأدانت الصين زيارة بيلوسي لتايوان، وبدأت تدريبات عسكرية تستمر ستة أيام حول تايوان، بعد أن أشادت بيلوسي بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي باعتبارها "واحدة من أكثر المجتمعات حرية في العالم".

وقال المحللون إنه ما لم يحدث مزيد من التصعيد، فمن المرجح أن تظل رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية المحرك الرئيسي لتحركات الدولار.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الجمعة.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.1 بالمئة خلال اليوم ليصل عند 133.355 ين للدولار.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.01855 دولار، على الرغم من البيانات المنفصلة التي تظهر انخفاضا شهريا في كل من النشاط التجاري ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.21770 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا غدا الخميس، ومن المتوقع أن البنك أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.
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