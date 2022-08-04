ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

السومرية نيوز – بغداد

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148600 دينار لكل 100 دولار.