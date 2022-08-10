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تراجع طفيف بأسعار النفط

اقتصاد

2022-08-10 | 01:13
Alsumaria Tv
تراجع طفيف بأسعار النفط
604 مشاهدة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، رغم أن المخاوف بشأن الإمدادات أبقت الخسائر تحت السيطرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 96.10 دولاراً للبرميل الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا، أو 0.3٪، إلى 90.22 دولارًا للبرميل.

كان كلا الخامين القياسيين للنفط متقلبين يوم الثلاثاء، حيث ارتفع وهبط بأكثر من دولار واحد للبرميل خلال الجلسة، لكنهما استقروا على انخفاض طفيف حيث أثقل المستثمرون مخاوف الركود مع أنباء عن تعليق بعض صادرات النفط على خط أنابيب دروجبا الروسي إلى أوروبا. التي تعبر أوكرانيا.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 أغسطس آب، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.


قدم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين نصا "نهائيا" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي سيعزز صادرات الخام الإيرانية، وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاقتراح في غضون "أسابيع قليلة جدا".

على الرغم من أن المخاوف من ركود عالمي محتمل أثرت على العقود الآجلة للنفط مؤخرًا ، فإن مصافي النفط ومشغلي خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة يتوقعون أن يكون استهلاك الطاقة قويًا في النصف الثاني من عام 2022.


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