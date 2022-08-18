العراق الرابع عربياً في استهلاك النفط

السومرية نيوز – اقتصاد

حصد العراق المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط، والـ26 عالميا كأكبر مستهلك للنفط حتى عام 2022.



وذكر تقرير لمؤسسة global fire powe، أن "العراق احتل المرتبة الرابعة عربياً، والـ 26 عالمياً كأكبر مستهلك للنفط بمقدار 826 ألف برميل يومياً، فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بمقدار استهلاك يبلغ ثلاثة ملايين و28 ألف برميل يومياً، فيما جاءت الإمارات ثانيا عربياً، وبالمرتبة 24 عالمياً واستهلاك يبلغ 896 ألف برميل يوميا، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثالثة عربياً وبالمرتبة 25 عالمياً واستهلاك يبلغ 878 ألف برميل يوميا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت دول العالم بأكبر استهلاك للنفط يبلغ 19 مليوناً و960 ألف برميل يومياً، وتأتي الصين ثانياً من حيث استهلاك النفط، بمقدار 12 مليوناً و470 ألف برميل يومياً".

وتابع: " ومن ثم تأتي بالمرتبة الثالثة الهند باستهلاك يبلغ 4 ملايين و521 ألف برميل يومياً، ومن ثم اليابان رابعا باستهلاك 3 ملايين و894 ألف برميل"، مبيناً أن "أقل الدول استهلاكا للنفط هي دولة تشاد بكمية تبلغ 2.300 ألفا برميل يوميا".

واشار الى ان "استهلاك النفط يعتمد على قوة الدولة الاقتصادية والتطور الصناعي فيها ، فضلاً على حجم السكان فيه".