أسعار النفط تواصل الارتفاع

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بـ 3ر1% إلى 88ر94 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ 2ر1% إلى 14ر89 دولارا.وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بـ 1ر7 ملايين برميل الأسبوع الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الانخفاض الذي كان متوقعا.وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين تراجعت أيضا بـ 6ر4 مليون برميل الأسبوع الماضي، الأمر الذي محا آثار المخاوف المتزايدة بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي.