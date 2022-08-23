بعد التحذير السعودي.. أسعار النفط تعاود الارتفاع

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 96.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين عندما هبطت بأكثر من أربعة دولارات قبل تقليص الخسائر لتقترب من الاستقرار.وارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 90.73 دولاراً للبرميل.وكانت السعودية، قالت أمس الاثنين إن المنظمة تقف على أهبة الاستعداد لخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في أسعار النفط، الذي يرجع إلى ضعف سيولة سوق العقود الآجلة ومخاوف الاقتصاد الكلي.في غضون ذلك، تواجه أوروبا اضطرابا جديدا في إمدادات الطاقة بسبب الأضرار التي لحقت بنظام خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من قازاخستان عبر روسيا، مما يزيد المخاوف من انخفاض إمدادات الغاز.