ارتفاع بأسعار الذهب في العراق

السومرية نيوز – بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل طفيف في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 354 ألفاً و590 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 405 آلاف و235 ديناراً عدا أجور الصياغة.