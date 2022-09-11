البنك المركزي يكشف عن حجم الاحتياطي من الذهب والنقد الاجنبي

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، حجم الاحتياطي النقدي واحتياطيات الذهب ومركز العراق من حيث ترتيب الدول في احتياطيات الذهب.

وقال البنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي"، مؤكداً أنه "أعلى مستوى حقّقه البنك المركزي منذ عام 2003".



وأضاف أن "احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي تجاوزت كذلك 130,4 طنًا بقيمة 7 مليارات دولار"، موضحا أن "العراق وصل بذلك إلى المركز الثلاثين عالميًّا والرابع عربيًّا".