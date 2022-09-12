Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العمليات المشتركة تشرف ميدانياً على حركة الزائرين في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الذهب نحو أعلى مستوى في أسبوعين

اقتصاد

2022-09-12 | 10:38
الذهب نحو أعلى مستوى في أسبوعين
963 مشاهدة

قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة، الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين مع انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية للبحث عن دلائل حول توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي صوب رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1726.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 1238 بتوقيت غرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس عند 1733.69 دولار للأونصة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1741.20 دولار للأونصة.

وقال كريج إرلام، وهو محلل كبير للأسواق في أواندا "تخلى الدولار عن مكاسبه واستقرت عائدات سندات الخزانة مما يساعد على الانتعاش الذي نشهده في (أسعار) الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 19.53 دولار للأونصة مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقفز البلاتين 1.6 بالمئة إلى 895.13 دولار كما صعد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2222.87 دولار.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الموضه وتاثيرها على المجتمع هل هو تاثير سلبي ام ايجابي - الحلقة ١٢٠ | 2022
05:00 | 2022-09-12
Play
الموضه وتاثيرها على المجتمع هل هو تاثير سلبي ام ايجابي - الحلقة ١٢٠ | 2022
05:00 | 2022-09-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
تظاهرة المحاضرين المجانيين أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-12
Play
تظاهرة المحاضرين المجانيين أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
Play
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
عشرين
Play
عشرين
هدنة سياسية "هشة ".. وتظاهرات جديدة بالافق هل تعود ثورة تشرين؟ - حلقة ٣٦ | 2022
14:00 | 2022-09-11
Play
هدنة سياسية "هشة ".. وتظاهرات جديدة بالافق هل تعود ثورة تشرين؟ - حلقة ٣٦ | 2022
14:00 | 2022-09-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-11
Play
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-11
بالمختزل
Play
بالمختزل
جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-10
Play
جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
Play
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
مع محسّد
Play
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
Play
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
Biotic
Play
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Play
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الاهلية.. رصانة علمية ام تجارة حزبية - الحلقة ٨١ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-08
Play
الجامعات الاهلية.. رصانة علمية ام تجارة حزبية - الحلقة ٨١ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-08
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الموضه وتاثيرها على المجتمع هل هو تاثير سلبي ام ايجابي - الحلقة ١٢٠ | 2022
05:00 | 2022-09-12
Play
الموضه وتاثيرها على المجتمع هل هو تاثير سلبي ام ايجابي - الحلقة ١٢٠ | 2022
05:00 | 2022-09-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
تظاهرة المحاضرين المجانيين أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-12
Play
تظاهرة المحاضرين المجانيين أمام مبنى محافظة بغداد - الحلقة ٢٩٢ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
Play
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
عشرين
Play
عشرين
هدنة سياسية "هشة ".. وتظاهرات جديدة بالافق هل تعود ثورة تشرين؟ - حلقة ٣٦ | 2022
14:00 | 2022-09-11
Play
هدنة سياسية "هشة ".. وتظاهرات جديدة بالافق هل تعود ثورة تشرين؟ - حلقة ٣٦ | 2022
14:00 | 2022-09-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-11
Play
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-11
بالمختزل
Play
بالمختزل
جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-10
Play
جلسة بعد الاربعين ..الصدر يصر على الحل والاطار يمضي بالعقد - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
Play
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
مع محسّد
Play
مع محسّد
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
Play
رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - حلقة ٨٧ | الموسم 2
15:00 | 2022-09-09
Biotic
Play
Biotic
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
Play
ما هي اسباب العقم عند النساء وما هو سبب النسيان؟ - حلقة ٢٧ | الموسم 1
16:00 | 2022-09-08
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الاهلية.. رصانة علمية ام تجارة حزبية - الحلقة ٨١ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-08
Play
الجامعات الاهلية.. رصانة علمية ام تجارة حزبية - الحلقة ٨١ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-08
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.