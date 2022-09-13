أسعار النفط تعاود الارتفاع

السومرية نيوز ـ اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة مع قلق المستثمرين من شح المعروض قبل موسم التدفئة الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.



وارتفع خام برنت 5 سنتات إلى 94.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات إلى 87.85 دولارًا للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط الخام على جانبي المحيط الأطلسي بأكثر من 15٪ هذا العام بسبب عدم اليقين الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كما ارتفعت تكاليف الطاقة مع خفض موسكو إمدادات الغاز لأوروبا وسط عقوبات غربية فرضت بسبب غزوها لأوكرانيا.

في الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الطارئة 8.4 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أيلول، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1984، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين من قبل وزارة الطاقة الأمريكية (DOE).