النفط يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 85.33 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 91.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".ويستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل بعد بيانات التضخم الأمريكية الأمر الذي سيلقي بظلاله على أسعار النفط.