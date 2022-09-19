"انخفاض طفيف".. أسعار صرف الدولار لهذا اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.850 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.