انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الأسواق المحلية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية.



إذ بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 338 ألفاً و620 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 386 ألفاً و985 ديناراً عدا أجور الصياغة.

