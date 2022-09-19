اسعار النفط تشهد ارتفاعاً بعد هبوط الدولار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.3 في المئة إلى 92.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 0.5 في المئة.وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.16 دولار للبرميل مرتفعا 1.05 دولار أو 1.2 في المئة.وانخفضت تعاقدات برنت والخام الأمريكي أكثر من واحد في المئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى إلى إبطاء النمو العالمي.ودعم ضعف الدولار تعاقدات الخامين. ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل السلع المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأدى تخفيف قيود كوفيد-19 في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين إلى تهدئة المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وارتفعت صادرات الصين من البنزين والسولار مما خفف من المخزونات المحلية المرتفعة.وعلى الرغم من التساؤلات بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يوم الأحد إن زبائنها ما زالوا يطلبون نفس الكميات من النفط دون تغيير.وتنتج الكويت حاليا ما يزيد على 2.8 مليون برميل يوميا من النفط، بما يتسق مع حصتها طبقا لاتفاق أوبك+.وفي مناطق أخرى، قالت شركة نفط البصرة العراقية إن عمليات تحميل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطي عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد توقفها يوم الجمعة بسبب تسرب نفطي.