ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية.





وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً ، 343 ألفاً و840 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 392ألفاً و950 ديناراً عدا أجور الصياغة.