أسعار صرف الدولار لهذا اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.550 ديناراً لكل 100 دولار.