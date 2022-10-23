أسعار الذهب في العراق اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية.





وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 366 ألفاً و795 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 384 ألفاً و900 دينار عدا أجور الصياغة.

