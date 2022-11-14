محلياً.. أسعار المعدن الأصفر تسجل تراجعاً

السومرية نيوز – اقتصاد



انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 360 ألفاً و635 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 412 ألفاً و145 ديناراً عدا أجور الصياغة.







