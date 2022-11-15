أسعار الذهب في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز - بغداد



استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 362 ألفاً و635 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 414 ألفاً و430 ديناراً عدا أجور الصياغة.

