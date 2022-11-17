انخفاض أسعار النفط

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً، مسجلة 92.86 دولار للبرميل، بعد تراجعها دولارًا أو 1.1 في المئة. وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 85.59 دولار للبرميل.وتخلت السوق عن مكاسبها المبكرة بعد أن قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن التدفقات عبر خط أنابيب النفط دروجبا من روسيا استؤنفت بعد انقطاع قصير.وعوضت السوق في وقت لاحق بعض الخسائر بعد أن هبطت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع على خلفية نشاط التكرير المكثف.وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 440 ألف برميل.