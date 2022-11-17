انخفاض أسعار النفط

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
21
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
21
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
03:20 PM
الى
04:50 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رسمياً.. السوداني يقرر إعفاء مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438437-638042624807661863.jpg
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
2022-11-17 | 01:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
763 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار عند التسوية، بعد استئناف شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، فيما أثرت كذلك زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين على المعنويات.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً، مسجلة 92.86 دولار للبرميل، بعد تراجعها دولارًا أو 1.1 في المئة. وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 85.59 دولار للبرميل.
وتخلت السوق عن مكاسبها المبكرة بعد أن قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن التدفقات عبر خط أنابيب النفط دروجبا من روسيا استؤنفت بعد انقطاع قصير.
وعوضت السوق في وقت لاحق بعض الخسائر بعد أن هبطت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع على خلفية نشاط التكرير المكثف.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 440 ألف برميل.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعطيل دوام المدارس والجامعات في مدينة عراقية غداً
محليات
45.35%
15:28 | 2022-11-16
تعطيل دوام المدارس والجامعات في مدينة عراقية غداً
15:28 | 2022-11-16
مع ترقب الأمطار.. الأنواء تعلن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
أخبار الطقس
27.84%
03:31 | 2022-11-16
مع ترقب الأمطار.. الأنواء تعلن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
03:31 | 2022-11-16
بينها يتعلق بالتجنيد الالزامي.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
سياسة
14.82%
10:11 | 2022-11-15
بينها يتعلق بالتجنيد الالزامي.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
10:11 | 2022-11-15
بعد غياب سبع سنوات.. عودة مسلسل وادي الذئاب
فن وثقافة
11.98%
06:15 | 2022-11-15
بعد غياب سبع سنوات.. عودة مسلسل وادي الذئاب
06:15 | 2022-11-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - بالمختزل - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - بالمختزل - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
Morning Live
الطعام سر الهرمونات - حلقة ١٦٧ | 2022
05:00 | 2022-11-16
Morning Live
الطعام سر الهرمونات - حلقة ١٦٧ | 2022
05:00 | 2022-11-16
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - بالمختزل - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - بالمختزل - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
Morning Live
الطعام سر الهرمونات - حلقة ١٦٧ | 2022
05:00 | 2022-11-16
Morning Live
الطعام سر الهرمونات - حلقة ١٦٧ | 2022
05:00 | 2022-11-16
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد وعوده بالتغيير، هل سيمضي السوداني نحو حكومة خدمات؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.