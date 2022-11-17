صندوق النقد يحذر من خسائر عالمية تصل إلى 3.4 تريليون دولار سنوياً

ونقلت شبكة"CNBC" عن غورغيفا قولها: أن "قمة مجموعة العشرين لا تتعلق بحقيقة وجود إعلان مشترك، ولكن التركيز كان على "مشاكل ملحة للغاية" - مثل التضخم العالمي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وأمن الغذاء والطاقة".واضافت: "إننا نشهد بالفعل بعض علامات التفتت وهي تأتي من مصدر قلق مشروع ... أمن الإمدادات".وحذرت غورغيفا من أنه "إذا اختار العالم التحول إلى "كتل منفصلة"، فسيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه، سيكون تكلفة هذا مرتفعة جدا وبشكل خاص بالنسبة للاقتصادات المفتوحة، وعلى نطاق أوسع بالنسبة للعالم النامي".وقدّرت بأن "آسيا والمحيط الهادئ، على سبيل المثال، يمكن أن تخسر أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إذا تم قطع التجارة في القطاعات المتضررة من عقوبات الرقائق الأميركية على الصين وإذا تم رفع الحواجز غير الجمركية في مناطق أخرى إلى "مستويات حقبة الحرب الباردة".وأكدت غورغيفا: "إذا أردنا ألا نخسر ما بين 1.4 تريليون، وربما 3.4 تريليون دولار سنوياً - فقط تخيل ما يمكننا فعله بهذه الأموال - فعلينا أن نتوقع بعناية عواقب الأفعال وأن نكون حكماء لمنع الانجراف بدون وعي إلى عالم أفقر وأقل أماناً".