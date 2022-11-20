بينها دولة عربية.. الصين تكشف كمية الغاز المستورد من 5 بلدان

ووفقا لبيانات الإدارة، من حيث القيمة، زادت واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 157٪ لتتجاوز 5.3 مليار دولار. من حيث الحجم المادي للغاز الطبيعي المسال الذي تشتريه الصين، تحتل روسيا المرتبة الرابعة.وكانت أستراليا المورد الرئيسي للغاز المسال إلى الصين في الفترة من يناير إلى أكتوبر (17.55 مليون طن بقيمة 12.55 مليار دولار). وخلال ذلك انخفض حجم عمليات التسليم من أستراليا إلى الصين بمقدار الثلث في التعبير السنوي .في المرتبة الثانية تأتي قطر (12.46 مليون طن قيمة 8.95 مليار دولار)، والتي ارتفعت الإمدادات منها بنسبة 78٪. وجاءت ماليزيا في المركز الثالث (6.18 مليون طن بقيمة 5.79 مليار دولار)، والتي انخفضت الإمدادات منها بنسبة 12٪.وفي المرتبة الخامسة، تأتي إندونيسيا (3.02 مليون طن بقيمة 2.37 مليار دولار)، حيث انخفضت الواردات منها بنسبة 27٪.في أكتوبر، استوردت الصين 755.65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا ، وهو ما يقل بنسبة 7.12٪ عن الشهر السابق.في عام 2021، استوردت الصين 4.51 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وهو ما يقل بنسبة 10٪ عن العام الذي سبقه. ولكن خلال ذلك بلغت قيمة هذا الوقود 2.76 مليار دولار، أي بزيادة 60٪ على أساس سنوي.