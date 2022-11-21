تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين، أسعار الذهب، في الأسواق المحلية.





وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 360 ألفاً و545 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 412 ألفاً و40 ديناراً عدا أجور الصياغة.